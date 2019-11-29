Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçi mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
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Başkan Çerçi mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

6 saat önce

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Bahtiyar Tosunbaş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren işyerlerini gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Çerçi mahalle ziyaretlerini sürdürüyor, System.String[]

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Bahtiyar Tosunbaş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren işyerlerini gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.


Mahalle ziyaretlerine Yenimahalle ile devam eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Bahtiyar Tosunbaş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafları gezerek sıkıntı ve taleplerini dinledi. Belediye Başkanı Çerçi'ye ziyaretlerde Belediye Meclis Üyeleri Hamza Durmuş, İhsan Akyel ve İsmet Akçay ile Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Aksoy eşlik etti. Vatandaşlarla da selamlaşan Başkan Çerçi, Mahalle Muhtarı Hüseyin Özdemir'i ziyaret etti. Daha güzel bir Yunusemre için belediye olarak mesai harcadıklarını söyleyen Belediye Başkanı Çerçi, projelerini hayata geçirirken kentin ihtiyaçlarını, vatandaşların görüşlerini dikkate aldıklarını belirtti. Yunusemre Belediyesi'nin çalışmalarından memnun olduklarını dile getiren Yenimahalle Muhtarı Hüseyin Özdemir ise Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür etti. - MANİSA

Mehmet Çerçi, Yunusemre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:31 Kaynak: İHA
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