Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçi, Manisa Akademik Odalar Birliği'ni ağırladı
Son Dakika Güncel Başkan Çerçi, Manisa Akademik Odalar Birliği'ni ağırladı

Başkan Çerçi, Manisa Akademik Odalar Birliği'ni ağırladı

1 saat önce

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Akademik Odalar Birliği'ni ağırladı.

Başkan Çerçi, Manisa Akademik Odalar Birliği'ni ağırladı, System.String[]

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Akademik Odalar Birliği'ni ağırladı.


Yunusemre Belediyesi, şehrin vizyonu ve geleceği için çalışmalarda bulunmaya devam ediyor. Manisa Akademik Odalar Birliği yönetimi, karşılıklı projeler üreterek şehre değer katmak amacıyla Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları N. Elif Binici ve Musa Dirik, Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Aksoy, Manisa Akademik Odalar Birliği Genel Sekreteri Abidin Yatkın ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan toplantı oldukça faydalı geçti. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, tek dertlerinin Yunusemre ve Manisa olduğunu vurgulayarak, "Şehrin ileri gelenleriyle görüştük. Manisa için dertlendik ve sorduk. Bu doğrultuda Manisa Akademik Odalar Birliği yönetimi ile toplantı yaptık. Bu tür toplantılarımız her kesimden vatandaşımız ile devam edecek. Şehrin geleceğini hep birlikte dizayn ederek Manisa'ya değer katacağız" dedi. - MANİSA

Mehmet Çerçi, Yunusemre, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:12 Kaynak: İHA
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