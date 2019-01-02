Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçi Mutlu ve Lalapaşa'da Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Çerçi Mutlu ve Lalapaşa'da Vatandaşlarla Buluştu

26 dakika önce

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kentsel dönüşüm projesi için bakanlık onayları alınan Mutlu ve Lalapaşa mahallesinde vatandaşlar ile buluşarak projenin önemini anlattı.

Başkan Çerçi Mutlu ve Lalapaşa'da Vatandaşlarla Buluştu, System.String[]
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kentsel dönüşüm projesi için bakanlık onayları alınan Mutlu ve Lalapaşa mahallesinde vatandaşlar ile buluşarak projenin önemini anlattı.

Türkiye'nin en kapsamlı kentsel dönüşüm projelerinden birini hayata geçirmeye hazırlanan Yunusemre Belediyesi, Mutlu ve Lalapaşa mahallelerinde yapılacak kentsel dönüşüm için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacak. Çarpık, eski, kullanım ömrünü tamamlayan konutların yer aldığı 2 mahallede projenin maketleri oluşturuldu. Vatandaşlarla görüşmeler tüm hızıyla devam ederken; Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi mahallede hak sahipleriyle bir araya geldi, projenin önemini anlattı. Ziyarette Başkan Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Meclis Üyesi Arif Alkan ve Daire Müdürleri eşlik etti.

Önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacak

10 hektarlık alan üzerinde uygulanacak proje için ocak ayında ihaleye çıkmayı öngördüklerini aktaran Başkan Çerçi, ilk kazmayı ise yerel seçim öncesi vurmayı planladıklarını dile getirdi. Belediye Başkanı Çerçi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Mutlu ve Lalapaşa mahallelerimizde 10 hektar alan üzerinde uygulanacak proje kapsamında bakanlık onaylarımızı aldık. Ocak ayında ihalemizi yapmayı, mart ayında da ilk kazmayı vurmayı hedefliyoruz. Etap etap ilerleyeceğiz. Bölgemizde hak sahiplerimizle görüşmelerimiz başladı, oldukça da güzel geçiyor. Hak sahiplerimiz Kentsel Dönüşüm Ofisi'ne gelerek projenin maketini görebilirler. Çok güzel bir şehircilik örneği olacak."

Çarpık yapılaşma nedeniyle vatandaşların yaşadığı sıkıntının bu projeyle aşılacağını dile getiren Mutlu Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Hastürkoğlu da, kentsel dönüşüm projesi için Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:18 Kaynak: İHA

Yunusemre, Lalapaşa, Güncel
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