Başkan Çerçi personeliyle bayramlaştı
1 saat önce
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Ramazan Bayramı öncesi belediye personeliyle bayramlaştı.
Yunusemre
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:16 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi
, Ramazan Bayramı
öncesi belediye personeliyle bayramlaştı.
Ramazan Bayramı öncesi belediye bahçesinde personeliyle bayramlaşan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, tüm çalışanlarına hayırlı bayramlar diledi. Bayramlaşmada Başkan Çerçi'ye AK Parti
Yunusemre İlçe Başkanı Fatih
Katıöz, belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcıları eşlik etti. Personelinin aileleriyle sağlık ve huzur içinde bir bayram geçirmelerini dileyen Başkan Çerçi, "Bayramda büyüklerimizi, sevdiklerimizi unutmayalım. Yunusemre Belediyesi olarak vatandaşımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için birimlerimiz teyakkuzda olacak. Bu vesile ile Ramazan Bayramınızı kutluyor; hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu. - MANİSA
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