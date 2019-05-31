Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçi personeliyle bayramlaştı
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Başkan Çerçi personeliyle bayramlaştı

1 saat önce

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Ramazan Bayramı öncesi belediye personeliyle bayramlaştı.

Başkan Çerçi personeliyle bayramlaştı, System.String[]
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Ramazan Bayramı öncesi belediye personeliyle bayramlaştı.

Ramazan Bayramı öncesi belediye bahçesinde personeliyle bayramlaşan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, tüm çalışanlarına hayırlı bayramlar diledi. Bayramlaşmada Başkan Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcıları eşlik etti. Personelinin aileleriyle sağlık ve huzur içinde bir bayram geçirmelerini dileyen Başkan Çerçi, "Bayramda büyüklerimizi, sevdiklerimizi unutmayalım. Yunusemre Belediyesi olarak vatandaşımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için birimlerimiz teyakkuzda olacak. Bu vesile ile Ramazan Bayramınızı kutluyor; hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:16 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Mehmet Çerçi, Yunusemre, Güncel
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