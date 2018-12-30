Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçi Projeleri Yerinde İnceledi

Başkan Çerçi Projeleri Yerinde İnceledi

1 saat önce

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, hafta sonu Yunusemre Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeleri yerinde inceledi.

Başkan Çerçi Projeleri Yerinde İnceledi, System.String[]
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, hafta sonu Yunusemre Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeleri yerinde inceledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, hafta sonu Yunusemre Belediyesi'nin ilçede tamamladığı ve tamamlanma aşamasına gelen projeleri yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlk olarak Güzelyurt Mahallesi'nde yapımı devam eden Millet Çarşısı'nı gezen Başkan Çerçi, daha sonra sırayla Mareşal Fevzi Çakmak Kültür ve Taziye Evi, Cumhuriyet ve 50. Yıl Mahallesi'ni birbirine bağlayan üstgeçit, 240 bin ton üretim hacmine sahip asfalt plenti ve hazır beton santrali, 5 bin 500 Konutluk Akgedik YunusKent Toplu Konut alanı, Emlakdere Mahallesi'nde yapımına devam edilen Çapaçarık Camii ve Rekreasyon alanını gezdi.

2019 yılının Yunusemre için dev hizmetlerin hayata geçirildiği bir yıl olacağını belirten Belediye Başkanı Çerçi, yeni yılın ilk yarısında birçok projenin açılışını yapacaklarını da müjdeledi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:17 Kaynak: İHA

Mareşal Fevzi Çakmak, Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Çerçi, Yunusemre, Güncel
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