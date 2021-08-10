Başkan Çerçi Romanya heyetini ağırladı - Son Dakika

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Romanya Demokrat Türk Partisi Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri ile Romanya'da 16 şehirde faaliyet gösteren Türk kültür derneklerinin temsilcilerini Yunus Emre Kültür Parkı'nda ağırladı.

Romanya Demokrat Türk Partisi Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri ve Romanya'da 16 şehirde faaliyet gösteren Türk kültür derneklerinin temsilcileri Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi ziyaret etti. Yunus Emre Kültür Park'ta gerçekleşen ziyarette eşi Dr. Melek Çerçi ile birlikte konuklarıyla ilgilenen Başkan Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyesi'nin çalışmalarını anlattı. Dev projelerin yanı sıra kültürel projeleri de önemsediklerini dile getiren Başkan Çerçi, öğretileriyle tüm dünyaya rehber olan Yunus Emre hakkında bilgi verdi, Uluslararası Yunus Emre Günleri organizasyonu ile ünlü düşünürün fikirlerini gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını söyledi. Misafirperverlikleri için Başkan Çerçi'ye teşekkür eden Gülten Abdullah da Romanya'daki Türk kültürü hakkında bilgiler verdi, yapılacak ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. - MANİSA