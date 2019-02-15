Başkan Çerçi Şampiyonları Ağırladı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Antalya'da gerçekleştirilen şampiyonada 11 madalya alarak takımını gururlandıran Yunusemre Belediyespor Wushu sporcularını konuk etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Antalya'da gerçekleştirilen şampiyonada 11 madalya alarak takımını gururlandıran Yunusemre Belediyespor Wushu sporcularını konuk etti.



Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 26 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Antalya'da yapılan Wushu Kung-fu Minikler-Yıldızlar-Gençler-Büyükler Bay-Bayan Qinda, Sanda ve Taolu Şampiyonasında dereceye giren sporcuları makamında ağırladı. Ziyarete Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, Wushu Kung-Fu Antrenörü Yusuf Çetinkaya da katıldı. 56 ilden 2 binin üzerinde sporcunun yarıştığı şampiyonada zorlu mücadeleler sonunda 2 altın, 4 gümüş, 5 bronz madalya kazanan başarılı Wushu Kung-fu ekibini kutlayan Başkan Dr. Mehmet Çerçi gençlere hediye verirken; yakalanan başarının devam etmesini diledi. Sporcularla sohbet eden Belediye Başkanı Çerçi, amaçlarının sporcu nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi. - MANİSA

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