Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçi Şampiyonları Ağırladı

Başkan Çerçi Şampiyonları Ağırladı

1 saat önce

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Antalya'da gerçekleştirilen şampiyonada 11 madalya alarak takımını gururlandıran Yunusemre Belediyespor Wushu sporcularını konuk etti.

Başkan Çerçi Şampiyonları Ağırladı, System.String[]
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Antalya'da gerçekleştirilen şampiyonada 11 madalya alarak takımını gururlandıran Yunusemre Belediyespor Wushu sporcularını konuk etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 26 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Antalya'da yapılan Wushu Kung-fu Minikler-Yıldızlar-Gençler-Büyükler Bay-Bayan Qinda, Sanda ve Taolu Şampiyonasında dereceye giren sporcuları makamında ağırladı. Ziyarete Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, Wushu Kung-Fu Antrenörü Yusuf Çetinkaya da katıldı. 56 ilden 2 binin üzerinde sporcunun yarıştığı şampiyonada zorlu mücadeleler sonunda 2 altın, 4 gümüş, 5 bronz madalya kazanan başarılı Wushu Kung-fu ekibini kutlayan Başkan Dr. Mehmet Çerçi gençlere hediye verirken; yakalanan başarının devam etmesini diledi. Sporcularla sohbet eden Belediye Başkanı Çerçi, amaçlarının sporcu nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:38 Kaynak: İHA

Spor
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