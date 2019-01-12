Başkan Çerçi Sel Ekiplerini Bizzat Yönetti

Manisa'da aşırı yağışlardan dolayı su baskınlarının yaşandığı Yunusemre ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Çerçi gece boyunca çalışmaları yerinde takip etti.

Manisa'da aşırı yağışlardan dolayı su baskınlarının yaşandığı Yunusemre ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Çerçi gece boyunca çalışmaları yerinde takip etti.



Manisa'yı etkisi altına alan aşırı yağış Yunusemre'de hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış nedeniyle bazı mahallelerde dereler taştı, evleri su bastı, yollar trafiğe kapandı. Vatandaşların mağdur olmaması için Yunusemre Belediyesi'ne bağlı ekipler gece boyunca teyakkuzdaydı. Spil Mahallesi'nde derenin taşması sonucu su altında kalan bölgelere ekipler anında müdahale ederek vatandaşlara yardımcı oldu. Su taşkını tekrarlanmasın diye 100 kamyona yakın malzeme ile önlem alınırken; Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Valisi Ahmet Deniz ve İlçe Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ile birlikte su taşkınının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Mağdur vatandaşlar bölgeden çıkartılarak Manisa Öğretmenevi'nde misafir edildi. Bölgedeki birinci katlarda yaşayan vatandaşların da tahliyesi yapılarak Yunusemre Belediye tarafından çevredeki pansiyonlara yerleştirilmesi sağlandı.



Yağışların gün boyunca etkili olacağına dikkat çeken Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, vatandaşları mecbur olmadıkları müddetçe dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Belediye Başkanı Çerçi, "Manisa'yı 3 gündür etkisi altına alan yağışlar ilçemizde hayatı olumsuz etkiledi. Yunusemre Belediyesi ekiplerimiz özellikle gece boyunca alarmdaydı. Kapanan yollara, su taşkını yaşanan bölgelere müdahale edildi. Spil Mahallesi'nde derenin taşması sonucu bazı evlerimizi su bastı. Yollar kapandı. Ekiplerimiz olaya müdahale ederek taşkının yeniden yaşanmaması için önlem aldı. Valimiz ve Kaymakamımızla birlikte bölgede incelemede bulunduk. Taşkın nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımız valiliğimizin talimatıyla Manisa Öğretmenevi'nde konuk edildi. Ayrıca bölgedeki birinci katlarda yaşayan vatandaşların da tahliyesi yapıldı. Vatandaşlarımızın belediyemizce çevredeki pansiyonlarda konaklamaları sağlandı. Yağışlar nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız 444 62 09 numaralı çağrı merkezimizi 24 saat arayabilirler. Ekiplerimiz iş başında." dedi. - MANİSA

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