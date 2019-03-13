Başkan Çerçi Sendika Temsilcilerini Ağırladı

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, sendika temsilcileriyle buluştu.

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, sendika temsilcileriyle buluştu. Yerel seçimlerin ülkenin bekası için hayati önem arz ettiğini dile getiren Memur Sen ve Kamu Sen temsilcileri, Cumhur İttifakına tam destek verdiklerini açıkladı.



Yunusemre Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Yunuspark Meydan Kafede düzenlenen programa AK Parti MKYK Üyesi, Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Memur Sen İl Temsilcisi Mustafa Irgatoğlu, Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Bekir Dağıstanlı ve iki konfederasyona bağlı sendikaların temsilcileri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş, dernek temsilcileri, Meclis Üyesi Adayları katıldı.



Memur-Sen ve Türkiye Kamu Sen'den tam destek



Programda kendilerini ağırlayan Belediye Başkanı Çerçi'ye teşekkür eden Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Irgatoğlu, Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Bekir Dağıstanlı, yaklaşan seçimleri değerlendirdi. Ülkenin bekası için iki konfederasyonun da Cumhur İttifakının destekçisi olduğunu söyledi.



"5 yıla güzel hizmetler sığdırdık"



Yunusemre'nin kurucu belediye başkanı olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Belediye Başkanı Çerçi ise 5 yıla güzel hizmetler sığdırmaya gayret gösterdiklerini belirtti. Başkan Çerçi konuşmasında, "Yerel seçimler yaklaşıyor. Bu seçim hizmet veren başkanların, meclis üyelerinin sınavı. Birileri bunu Türkiye'nin sınavına çevirmeye çalışıyor. Özellikle dış güçler Türkiye'nin tökezlemesini istiyor. İnşallah ülkemiz bu seçimlerden de güçlenecek çıkacak. Belediye olarak biz kendimizden, hizmetlerimizden eminiz. Yaptıklarımız ortada. İlçenin ilk belediye başkanı olarak güzel projeleri ortaya koyduk. Kısmen başladığımız, başlayamadığımız projelerimiz var. Pazaryeri, kentsel dönüşüm, sanayi alanları, meydan gibi şehrin mimarisine yön verecek projelerimizi de hayata geçireceğiz. Manisa'nın en hızlı büyüyen şehriyiz. Çok göç alıyoruz. Bu da istihdam, barınma gibi sorunları beraberinde getiriyor. Bu sorunların çözümü için de üzerimize düşeni yapıyoruz. Gelişen kabına sığmayan bir ilçe. Şehrin kimliğini oluşturmak gerekiyor. Bunun için yoğun mesai harcıyoruz. Ciddi bir mesafe kat ettik bu anlamda. Sizlerin desteğiyle yeni dönemde bunları da yapacağız" ifadelerini kullandı.



AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur ise Başkan Çerçi'nin çalışmalarını takdirle takip ettiklerini aktararak şunları söyledi: "Sıfırdan bir belediye kurulması kolay değil. Böyle bir duruma rağmen güzel bir belediyecilik örneği sergiledi. Önümüzdeki süreçte bu başarıyı devam ettireceğine olan inancım tam." - MANİSA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Fabrika İşçisi, Evlenme Hayali Kurduğu Kadın Tarafından Dolandırıldı

Mehmet Özhaseki'den "Ankaralı Değil" Diyenlere Yanıt: Atatürk Selanik'te Doğmuş, Ne Yapalım Yani

Yasak Aşkta Korkunç Son! Sevgilisi, Genç Kadını Boğarak Öldürüp Kanala Attı

Çiftçiyi "Tarlanda Kralın Hazinesi Var" Diyerek Dolandırmak İstediler