Başkan Çerçi, TOKİ hak sahipleri için Ankara'da

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, TOKİ Yunuskent Projesi'nin bin 500 konuttan oluşan 2. etabı için açıklanan fiyatları yüksek bulan hak sahiplerini dinledi ve çözüm bulmak için Ankara'ya hareket etti.



Yunusemre Belediyesinin, Manisa'nın konut sorununa neşter vuran 5 bin 500 konutluk Akgedik Toplu Konut Projesi'nin 2. etabında fiyatlar açıklandı. Ardından fiyatları yüksek bulan vatandaşlar, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye ziyaret gerçekleştirerek taleplerini dile getirdi. Görüşmede Belediye Başkan Yardımcıları Dilşat Ulaş ve Musa Dirik ile Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü Hakan Yılmazbaş da hazır bulundu. Vatandaşlar görüşmede TOKİ fiyatlarında düzenleme yapılmasını talep ettiklerini vurgulayarak, vadelerin kısa olduğunu Başkan Çerçi'ye ilettiler. Başkan Çerçi, vatandaşların beklentilerini dinleyerek, "Manisa'mızda konut sorununu ortadan kaldırmak amacıyla yola çıktığımız TOKİ projemiz hızla devam ediyor. Türkiye'nin örnek konut projeleri arasında gösterilen 5500 Konutluk Akgedik Toplu Konut Projesi'nin bin 500 konuttan oluşan 2. etabını tamamlamak üzereyiz. Kısa sürede hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan konutların fiyatları da TOKİ tarafından yayınlandı. Hak sahiplerimiz ile bu konu hakkında görüşme gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız fiyatların yüksek olduğunu ve vadelerin kısa olduğunu ilettiler. Fiyatlar ile ilgili bugün hemen Ankara'ya giderek TOKİ ile görüşme gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın taleplerini TOKİ'nin yetkililerine ileteceğiz. Hemşehrilerimizin mağdur olmamaları için elimizden geleni yapacağız" dedi. - MANİSA