Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçi Topçuasım'da vatandaşlar ile buluştu
Son Dakika Güncel Başkan Çerçi Topçuasım'da vatandaşlar ile buluştu - Son Dakika

Başkan Çerçi Topçuasım'da vatandaşlar ile buluştu

6 saat önce

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, mahalle ziyaretleri kapsamında Topçuasım Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Başkan Çerçi Topçuasım'da vatandaşlar ile buluştu, System.String[]

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, mahalle ziyaretleri kapsamında Topçuasım Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.


Mahalle ziyaretlerine Topçuasım ile devam eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, vatandaşlarla bir araya geldi. Hacı Yahya Camii'nde Cuma Namazını kılan Başkan Çerçi daha sonra esnafları gezerek hayırlı kazançlar diledi. Ziyaretlerde Belediye Başkanı Çerçi'ye meclis üyeleri ile AK Parti Yunusemre İlçe Yönetimi eşlik etti. Topçuasım Mahallesi Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokali'nde kurs gören kadınlarla da buluşan Başkan Çerçi, kurslar hakkında bilgi aldı. Yunusemre Belediyesi ile yeni hobiler edindiklerini belirten kursiyerler, Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür etti. - MANİSA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 15 Kasım 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Bakıcı dehşetini, kamera ortaya çıkardı Ali Babacan'ın kuracağı parti için tarih verildi: 2020 yılından önce kurulacak İstanbul'da Erzurum Tanıtım Günleri başladı! Vatandaşlar akın etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 22:43:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçi Topçuasım'da vatandaşlar ile buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]