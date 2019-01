Başkan Çerçi, 'Türkiye'de Yılın Yerel Yöneticisi' Ödülünü Aldı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Türkiye'de Yılın Yerel Yöneticisi" seçildi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Türkiye'de Yılın Yerel Yöneticisi" seçildi. 'Gönül Belediyeciliği' projesi ile on binlerce vatandaşın oyunu alan Başkan Çerçi, Ankara'da düzenlenen törende ödülünü aldı.



Bağımsız araştırma şirketlerinin yaptığı anketlerde daha önce Ege Bölgesinin en başarılı ilçe belediye başkanı seçilen, birçok kurum ve sivil kuruluş tarafından ödüle layık görülen Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, "Gönül Belediyeciliği Projesi" ile Ankara'da düzenlenen Anadolu Yerel Yönetimler ödül törenine katılarak ödülünü aldı. Ödül törenine Başkan Çerçi ile birlikte eşi Dr. Melek Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Basın ve Yayın Müdürü Musa Dirik de katıldı. 5 ay boyunca süren ve Türkiye genelinden on binlerce kişinin oy kullandığı anket sonucunda Yunusemre Belediyesi, aralarında büyükşehir ve il belediyelerinin de bulunduğu yüzlerce köklü belediyeyi geride bıraktı ve Başkan Mehmet Çerçi Sosyal Yaşamı Destekleme kategorisinde "Türkiye'de Yılın Yerel Yöneticisi" seçildi. Başkan Çerçi, ödülünü Ankara Beypazarı Kültür Sarayı'nda düzenlenen törenle aldı. Törene projelerin yarıştığı belediyelerin başkanları ve bürokratlar katıldı. Ödülünü Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Oğuz'un elinden alan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Gönül Belediyeciliği Seferberliği' çağrısını ilk günden bu yana yerine getirmeye büyük gayret gösterdiklerini belirtti, bu projenin kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.



İlçenin bugününü düzenledikleri gibi gelecek 50 yılını da tasarladıklarını, bunu yaparken sosyal projeleri ön planda tuttuklarını kaydeden Başkan Çerçi, "Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik' diyen bir liderin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetim anlayışını benimsedik. Yunusemre, 240 bine yaklaşan nüfusuyla Manisa'nın hem en büyük hem de en fazla göç alan ilçesi. 5 yıla baktığımızda geldiğimiz nokta bizleri mutlu ediyor. Toplu konut hamleleri, kentsel dönüşüm projesi gibi dev projeleri hayata geçirdik. İçerisinde modern kapalı pazar yerinin de bulunduğu Millet Çarşısı projesini tamamlamak üzereyiz. Tüm bunların yanı sıra hanım lokalleri ve meslek edindirme kursları, taziye evleri, sosyal tesisler ve listesini tutmaya kalksak sayfalarca yazmamız gerekecek daha birçok proje ve hizmet ürettik. Tüm bu projeleri yaparken de yerli, milli, vatandaş odaklı hizmet anlayışını düstur edindik. Vatandaşımızın talep ve isteklerini baz aldık" diye konuştu.



"Hizmetlerimizi yaparken ihtiyaç sahiplerimizi unutmadık" diyen Başkan Çerçi, "Sosyal sorumluluk projeleriyle gönüllere dokunduk. Çalışmalar kapsamında, Bin 610 vatandaşımız düzenli olarak evde bakım hizmetlerimizden faydalanıyor. 5 bin 550 ailemize eşya yardımında bulunduk. Gıda Bankamızdan düzenli olarak 586 vatandaşımız faydalanıyor. 46 bin vatandaşımıza erzak, 3 bin 750 vatandaşımıza kıyafet yardımında bulunduk. Ramazan aylarında kurduğumuz iftar sofralarında 5 yılda 230 bin vatandaşımızla lokmamızı paylaştık. İftar zamanı yolda olan sürücülerimize 39 bin 725 kumanya dağıttık. Sadece 2018 Kurban Bayramında 15 ton kurban etini yaklaşık 3 bin ailemize ulaştırdık. Kış aylarında ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza 8 bin 542 torba kömür, 320 soba dağıttık. Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına Engelli Koordinasyon Merkezi kurarak onların başta sağlık kuruluşları olmak üzere istedikleri yerlere ulaşımını sağladık. 698 vatandaşımıza akülü tekerlekli sandalye gibi medikal malzeme yardımında bulunduk. Sadece ulaşılan değil ulaşan belediye olduk ve vatandaşımızın sorunlarını, önerilerini yerinde dinledik. Sosyal doku ekibimiz son bir yılda 53 bin 261 vatandaşımızı ayağına gidip dinleyerek sorun ve taleplerini ilgili birimlere iletti, çözülmesini sağladı" şeklinde konuştu.



Hanım lokalleri ile birçok kadının ev ekonomilerine katkı sağlamasına imkan tanıdıklarını ifade eden Başkan Çerçi, bu projenin pek çok belediye tarafından da örnek alındığını kaydetti. Ürettikleri projelerle toplumun tüm katmanlarına ulaşmaya gayret gösterdiklerini aktaran Başkan Mehmet Çerçi, "Sayısı 12'ye ulaşan hanım lokallerimizde 30 binden fazla vatandaşımız kurs gördü. Kurs saatlerinde çocukları da onlara ayrılan özel bölümlerde uzmanlarımız eşliğinde neşeli ve verimli vakit geçiriyor. Yine ilçemizde kurduğumuz 4 çocuk kültür ve sanat merkezimizde miniklerimiz kaliteli bir okul öncesi eğitim alıyor. 7 kültür ve taziye evimizde Anadolu'nun taziye geleneğini ilçemizde yaşatıyoruz. Kırsal kalkınma projelerimizle de binlerce üreticimize 130 bin fidan dağıttık, on binlerce yabani ağaca 400 bin 153 göz aşı yaptık. Sulama sıkıntısı olan mahallelerde sondaj çalışması gerçekleştirdik, 800 km tarla ve ova yolu açtık. Hayvan Yıkama Havuzları oluşturduk. Arıcılığı geliştirmek için yetiştiricilerimize yüzlerce kovan dağıttık. 13 kırsal mahalleye sosyal tesis ve düğün salonu kazandırdık. Yöresel Yuntdağı Bezi ve Geleneksel Halı Dokumacılığını yaşatmak için dokuma merkezleri kurduk" ifadelerini kullandı.



Belediye Başkanı Çerçi, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Biz istiyoruz ki bu şehirde herkes mutlu yaşasın. Bu projelerimizin devamı gelecek. AK Parti misyonu ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan ilham alan şehircilik vizyonuyla hareket ediyoruz. 'Gelecek Nesiller İçin' sloganıyla çıktığımız bu yolda vatandaşımızın konforlu bir kentte, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşaması için çalışıyoruz. Her gün bir arada olduğumuz kıymetli vatandaşlarımızın omzumuza dokunuşundan güç kuvvet, sıcacık bakışından manevi ödülümüzü alsak da layık görüldüğümüz ve özverili çalışanlarımız adına kabul ettiğimiz bu ödül bizleri oldukça mutlu etti" - MANİSA

