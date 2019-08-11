Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçi vatandaşlar ile bayramlaştı
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Başkan Çerçi vatandaşlar ile bayramlaştı

10 dakika önce

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bayram namazı sonrası Barbaros Mahallesi'nde vatandaşlar ile bayramlaştı.

Başkan Çerçi vatandaşlar ile bayramlaştı, System.String[]
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bayram namazı sonrası Barbaros Mahallesi'nde vatandaşlar ile bayramlaştı. Başkan Çerçi, daha sonra Manisa Valiliği tarafından gerçekleştirilen protokol bayramlaşma törenine de katıldı.

Bayram Namazını Barbaros Mahallesi İmam-ı Azam Camii'nde kılan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, namaz sonrası AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ile beraber vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Belediye Başkanı Çerçi, daha sonra Manisa Valiliği tarafından Polisevi'nde gerçekleştirilen protokol bayramlaşma törenine katıldı. Burada Manisa Valisi Ahmet Deniz ve protokol üyeleri ile bayramlaşan Başkan Çerçi, "Bayramlar kardeşliğin, dostluğun pekiştiği günlerdir. Bu bayram da sevdiklerimizi unutmayalım. Yunusemre Belediyesi olarak ilçemizde herhangi bir sorun yaşanmaması için ekiplerimiz bayram süresince teyakkuzda olacak. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyor; hayırlı bayramlar diliyorum" dedi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:28 Kaynak: İHA
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