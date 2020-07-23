Başkan Çerçi, Yağlı Güreş Birliğinde yönetime yeniden seçildi - Son Dakika

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ata sporu yağlı güreşe gönül veren belediyelerden oluşan Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğinde yeniden encümen üyeliğine seçildi. Toplantıda birliğin ismi daha kapsayıcı olması amacıyla Yağlı Güreş Birliği olarak değiştirildi.

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Meclis Toplantısı Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Birlik Başkanı Yücel Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyesi meclis üyeleri İhsan Akyel, Mehmet Ersoy, birliğin kurullarında görev alan Kefaeddin Öz, Necip Denktaş ve birlik üyeleri katıldı. Toplantıda yapılan encümen üyesi seçimlerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ile Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk seçildi.

Ayrıca Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğinin adı daha kapsayıcı olması adına Yağlı Güreş Birliği olarak değiştirildi. Bunun yanı sıra; Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca Belediyesi ve Altıeylül Belediyesinin yeni üyelik başvuruları görüşülerek üye olmalarına oy birliğiyle karar verildi. - MANİSA