Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçi Yenimahalle'de Vatandaşla Buluştu

Başkan Çerçi Yenimahalle'de Vatandaşla Buluştu

1 saat önce

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi Yenimahalle'de vatandaşlarla buluştu, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde destek istedi.

Başkan Çerçi Yenimahalle'de Vatandaşla Buluştu, System.String[]
Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi Yenimahalle'de vatandaşlarla buluştu, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde destek istedi.

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Yunusemre Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, Yenimahalle'de vatandaşlarla buluştu. Cuma namazını Yeşil Cami'de kılan Başkan Çerçi namaz sonrası esnaf ziyareti yaptı. AK Parti İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı İlkcan Durmaz, meclis üyesi adayları ve partililerin de eşlik ettiği ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden Cumhur İttifakı Adayı Çerçi, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için destek istedi. İlçenin kurucu belediye başkanı olarak 5 yıl süreyle güzel hizmetler yapmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Çerçi, yeni dönemde de kente vizyon katacak projeler hazırladıklarını belirtti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:11 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yol Kenarındaki 200 Kiloluk Top Mermisi Polisi Alarma Geçirdi Sebze ve Meyveden Sonra Balıkçılar da Tanzim Satış İstiyor

Erdoğan, Ağlayan Genç Kızı Görünce Dayanamadı: Beni de Ağlatacaksın Erdoğan, Miting Yaptığı Kentte Belediyeye Kızdı: Böyle Devam Ederse Vurur Geçeriz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 17:36:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçi Yenimahalle'de Vatandaşla Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]