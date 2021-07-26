Başkan Çerçi Yuntdağı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, hafta sonu Yuntdağı'nda mahalle ziyaretleri yaptı, belediyenin bölgede yaptığı yatırımları yerinde inceledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, hafta sonu Yuntdağı'nda mahalle ziyaretleri yaparak, vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde Başkan Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Akyel eşlik etti. Seyitli, Karaveliler, Maldan, Ortaköy ve Pelitalan mahallelerinde vatandaşlarla buluşan Belediye Başkanı Çerçi, Pelitalan'da yapımı tamamlanma aşamasına gelen Kırsal Kalkınma Merkezi'nde de incelemelerde bulundu. Burada çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Mehmet Çerçi, merkezin kısa süre içerisinde hizmete açılacağını belirtti. Kurban Bayramı sonrası güzel havayı fırsat bilerek Ortaköy Mesire Alanını tercih eden vatandaşlarla da bir araya gelen, onlarla sohbet etti, geçmiş bayramlarını kutladı. - MANİSA