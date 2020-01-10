Başkan Çerçioğlu; "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Çerçioğlu; '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum' - Son Dakika

Başkan Çerçioğlu; "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum"

6 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Çerçioğlu;

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Çerçioğlu mesajında, "Bir düşünceye göre gazeteci olunmaz, gazeteci de doğulmaz; ancak gazeteci ölünür. Uğur Mumcu'lar gibi görevi başında ve anlatacak, ortaya çıkarılacak daha çok şeyi varken veya birçok basın emekçisi gibi bu meslekten hiçbir zaman kopamadan... Bu nedenle bu mesleğin emekliliği yoktur. Emekliliği olmayan bu mesleğin emekçileri her gün ve artık internetin de yaygınlaşmasıyla her an kamuoyuna karşı sorumluluklarını yerine getirmekte, bizleri bilgilendirmektedir. Gazetecilerin ayna görevi görerek kendi kişisel tecrübelerinden de süzerek bizlere ulaştırdığı haber ve düşünceler, onların topluma karşı aydınlatıcı rolünü perçinlemektedir. Biliyorum ki bu mesleğin birçok onurlu üyesi sayfa sekreteri, fotoğrafçı, editör, muhabir olarak ve daha birçok kolda basın kuruluşlarının mutfaklarında birer görünmez kahraman olarak yolumuzu aydınlatıyor.


Bilindiği gibi, 4 Ocak 1961'de kabul edilen ve basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvence sağlayan "212 sayılı kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanması nedeniyle 10 Ocak günü gazeteciler için kutlama günü olmuştur. Yaz-kış, yağmur- çamur, savaş-barış demeden çalışan gazeteciler demokrasimizin de vazgeçilmezleridir. Demokrasinin olmazsa olmazı olan ve "dördüncü güç" olarak adlandırılan basının bu onurlu mesleği yapan emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Bu onurlu meslek için görevi başındayken hayatını kaybeden tüm basın emekçilerini de minnetle ve saygıyla anıyorum" dedi. - AYDIN

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Özlem Çerçioğlu, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:15 Kaynak: İHA
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