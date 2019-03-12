Başkan Çerçioğlu: "17 İlçeyi ve Büyükşehri Alacağız"

İYİ Parti Genel Merkezi ve Aydın İl Başkanlığı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

İYİ Parti Genel Merkezi ve Aydın İl Başkanlığı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.



Başkan Çerçioğlu, 31 Mart Mahalli İdare Seçimleri'nde hedeflerinin 17 ilçenin ve Büyükşehir Belediyesi'nin kazanılması olduğunu hatırlatıp, seçim sonrasında da Millet İttifakı birlikteliğinin devam ettirilerek taçlandırılacağının altını çizdi.



İYİ Parti Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Musavvat Dervişoğlu ile il teşkilatıyla birlikte İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı'nın Başkan Çerçioğlu'na ziyaretinde seçime yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Çerçioğlu nazik ziyaretleri için heyete teşekkür ederken "Ben de Millet İttifakı'nın adayıyım. İYİ Parti'ye çok teşekkür ediyorum. Farklı partiler olsak da aynı çatının altındayız, amacımız aynı. Hedefimiz 17 ilçeyi ve büyükşehir belediyesini almak. Önümüzdeki süreçte de yine beraberiz. Seçimi kazandığımızda da bu birlikteliğimizin devam edeceğini ifade etmek isterim" dedi.



İYİ Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte oluşturduğu seçim işbirliği kapsamında Aydın'da bulunduklarını ifade eden Dervişoğlu ise "İttifakımızın ruhunu pekiştirmek için Aydın'ın şehremini Özlem Hanım'ı ziyaret ettik. Seçimle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Fevkalade faydalı bir görüşme oldu. Kendilerine başarı dileklerimizi ilettik" dedi. Her iki partinin adayları birbirlerini seçmen kitlelerine emanet olduğunu söyleyen Dervişoğlu "Kanaatimizi ve inancımız odur ki bugün başarı temennisiyle geldiğimiz yere 1 Nisan'da başarıyı kutlama için geleceğiz. Şimdiden tebrik ediyoruz" dedi. Dervişoğlu ayrıca Başkan Çerçioğlu'nu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.



İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı ise Aydın'da yapılan işbirliği kapsamında sahada çok güzel bir birliktelik olduğunun altını çizip "Bu noktada önümüzde kalan 20 gün için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. 17 ilçemizi de taçlandırmak istiyoruz. Bu kapsamda Musavvat Başkan Aydın'a ziyaretimize geldi. Süreç bizim açımızdan oldukça pozitif gidiyor. 1 Nisan tarihinde de aynı güzelliği yaşamayı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

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