Başkan Çerçioğlu; "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun" - Son Dakika

Başkan Çerçioğlu; "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun"

07.03.2021 11:52
Başkan Çerçioğlu;

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Çerçioğlu mesajında şunları ifade etti:

"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü; sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda kadınların yaşam ve özgürce karar verme hakkını savunduğu bir gündür. Eşitlik talebiyle sürdürülen hak arayışı, binlerce kadının canına mal olmuştur. Ne yazık ki ülkemizde son üç yılda 1214 kadın, sadece Ocak 2021'de ise 24 kadın öldürülmüştür. İşte bu nedenle 8 Mart gerçek anlamda bir hak arama ve bunu en yüksek sesle dile getirme günüdür. İşin, emeğin ve başarının cinsiyetlerle sınırlanamayacağını, anneliğin bunların hiçbirine engel olmadığını bilen bir kadın olarak, kadınların haklı taleplerini destekliyorum! Ülkemizde Cumhuriyet'in sağladığı haklarla kadınların ve erkeklerin arasındaki eşitliğinin güvence altına alınmasına yönelik büyük adımlar atılmıştır. Aradan geçen onlarca yılda ise bu konuda önemli bir aşama kaydedilmemiştir. Günümüz siyasetine düşen görev eşit vatandaşlık temelinde kadınların haklarını korumak ve bu hakları teslim etmektir' diyerek kadınların gününü kutladı. - AYDIN

Başkan Çerçioğlu; 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çerçioğlu; '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun' - Son Dakika


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