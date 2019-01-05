Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçioğlu, Alamut'u Ziyaret Etti

Başkan Çerçioğlu, Alamut'u Ziyaret Etti

1 saat önce

Bozdoğan'ın Alamut Mahallesi'ni ziyaret eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na Alamutlular tam destek verdi.

Başkan Çerçioğlu, Alamut'u Ziyaret Etti, System.String[]
Bozdoğan'ın Alamut Mahallesi'ni ziyaret eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na Alamutlular tam destek verdi.

Mahallelerine başkan Çerçioğlu'ndan önce neredeyse hiç yatırım yapılmadığını söyleyen Mahalle halkı "Alamut Aydın'daki birçok mahalle gibi ihmal edilmişti. Mahallemiz Başkanımızla şimdiye kadar görmediği yatırımı gördü. Özellikle yaşlılarımızın faydalandığı AYBA hizmetleri bizleri ne kadar değer verildiğini gösteriyordu. Elimizden alınan bu hizmetle yaşlılarımız çok mağdur oldu. Bu hizmetin tekrar sağlanmasını temenni ediyoruz. Başkanımıza mahallemize ziyareti için teşekkür ediyoruz ve kendisini desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin mahalleye ve Bozdoğan'a yatırımlarının devam edeceğini söyleyen başkan Çerçioğlu "Vatandaşlarımız, mahalleler arasında hiçbir ayrım yapmadan verdiğimiz hizmetlere önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Desteğiniz için teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:27 Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Bozdoğan, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fener Rum Patriği, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne Bağımsızlık Kazandıracak Kararnameyi Poroşenko'ya Verdi Ezgi Mola, Evleneceği Kişiye Enis Arıkan Şartı Koştu

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeybekci: 30 ilçeden 5'ini MHP'ye Bırakacağız Köpeklerin Öldürdüğü Öğrencinin Cenaze Namazında, İmamın Hayvanlara Şefkat Vaazı Gerginlik Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 15:05:34. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçioğlu, Alamut'u Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]