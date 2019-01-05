Başkan Çerçioğlu, Alamut'u Ziyaret Etti
1 saat önce
Bozdoğan'ın Alamut Mahallesi'ni ziyaret eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na Alamutlular tam destek verdi.
Bozdoğan
'ın Alamut Mahallesi'ni ziyaret eden Aydın
Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
'na Alamutlular tam destek verdi.
Mahallelerine başkan Çerçioğlu'ndan önce neredeyse hiç yatırım yapılmadığını söyleyen Mahalle halkı "Alamut Aydın'daki birçok mahalle gibi ihmal edilmişti. Mahallemiz Başkanımızla şimdiye kadar görmediği yatırımı gördü. Özellikle yaşlılarımızın faydalandığı AYBA hizmetleri bizleri ne kadar değer verildiğini gösteriyordu. Elimizden alınan bu hizmetle yaşlılarımız çok mağdur oldu. Bu hizmetin tekrar sağlanmasını temenni ediyoruz. Başkanımıza mahallemize ziyareti için teşekkür ediyoruz ve kendisini desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin mahalleye ve Bozdoğan'a yatırımlarının devam edeceğini söyleyen başkan Çerçioğlu "Vatandaşlarımız, mahalleler arasında hiçbir ayrım yapmadan verdiğimiz hizmetlere önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Desteğiniz için teşekkür ederim" dedi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:27 Kaynak: İHA
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