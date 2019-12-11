Başkan Çerçioğlu, "Amatör denizciliğe önem veriyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Çerçioğlu, 'Amatör denizciliğe önem veriyoruz' - Son Dakika

Başkan Çerçioğlu, "Amatör denizciliğe önem veriyoruz"

6 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, amatör denizciliğe önem verdiklerini ifade ederek, Denizcilik Daire Başkanlığı bünyesinde verilen eğitimler sonrasında vatadaşların amatör denizcilik belgesi almalarına olanak sağladıklarını belirtti.

Başkan Çerçioğlu,

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, amatör denizciliğe önem verdiklerini ifade ederek, Denizcilik Daire Başkanlığı bünyesinde verilen eğitimler sonrasında vatadaşların amatör denizcilik belgesi almalarına olanak sağladıklarını belirtti.


Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Liman Başkanlığı'yla ortak bir çalışmaya imza atarak Aydınlıların amatör denizci belgesi ve kısa mesafe telsiz operatörü yeterlilik belgesi almalarını sağlıyor.


Kuşadası Liman Başkanlığı'yla Denizcilik Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen programda önce eğitimler verilip, sonrasında da sınavlar yapılıyor.


Vatandaşlara denizcilik kültürünü aşılamak ve amatör denizci sayısını artırmak için açılan kurslara yoğun katılım olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türkiye'nin en temiz ve güzel sahillerine sahip olan Aydın'da amatör denizciliğe de önem verdiklerini belirtti.


Amatör denizci belgesi ve kısa mesafe telsiz operatörü yeterlilik belgesi sınavları yarın saat 14'te Kuşadası Ticaret Odası'nda, 13 Aralık Cuma günü saat 15.30'da Didim Ticaret Odası'nda, 21 Aralık Cumartesi günü saat 13'te ASKİ Nazilli Hizmet Binası'nda, 25 Aralık Çarşamba günü saat 14'te Kuşadası Ticaret Odası'nda ve 5 Ocak 2020 Pazar günü saat 13'te Şükran Güngör Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda yapılacak.


Başvurular "www.adbs.uab.gov.tr" adresinden online olarak yapılabilecek. Bilgi almak isteyen vatandaşların 0256 614 10 25 no'lu telefondan bilgi alabilecekleri belirtildi. - AYDIN

Özlem Çerçioğlu, Denizcilik, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:29 Kaynak: İHA
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