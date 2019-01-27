Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçioğlu, Atça Deve Güreşlerini İzledi

Başkan Çerçioğlu, Atça Deve Güreşlerini İzledi

23 dakika önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 25. Geleneksel Atça Deve Güreşi Festivaline katıldı.

Başkan Çerçioğlu, Atça Deve Güreşlerini İzledi, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 25. Geleneksel Atça Deve Güreşi Festivaline katıldı.

25. Geleneksel Atça Deve Güreşlerini izleyen Başkan Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Kupası'nda güreşen develerin sahiplerine kupalarını verdi. Başkan Çerçioğlu'na deve güreşlerine verdiği desteklerden dolayı bir plaket takdim edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Sultanhisar Belediyesi tarafından düzenlenen Atça Arenası'ndaki güreşlerde Türkiye genelinden 140 pehlivan deve güreşti. Güreşlerde Başkan Çerçioğlu adına da "Topuklu Efe" adlı deve güreşti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:40 Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Aydın, Atça, Güncel
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