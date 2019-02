Başkan Çerçioğlu, Aydınlı Gençler ile Buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kendisini ziyaret eden gençlere, "Aydın'da çocukların ve gençlerin her zaman el sütünde tutuyoruz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kendisini ziyaret eden gençlere, "Aydın'da çocukların ve gençlerin her zaman el sütünde tutuyoruz" dedi.



Aydın'da çocukların ve gençlerin her zaman el üstünde tutulduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal sorumluluk projesi olan gençlere bir çağrıda bulunarak, Büyükşehir Belediyesi'nin bu projelere destek vereceğini söyledi. Başkan Çerçioğlu "Biz sosyal belediyecilik anlayışımızla her zaman yanlarındayız, ama siz gençlerimizle birlikte yaşlı ve yoksul vatandaşlarımızın kapısını her hafta çalalım. Onlar için bir merhaba çok kıymetli" diye konuştu.



Kendisine destek ziyaretinde bulunan gençleri misafir etmekten çok mutlu olduğunu söyleyen Başkan Çerçioğlu, "Türkiye'nin geleceği için siz değerli gençler çok çok önemlisiniz. Bu ziyaretiniz beni çok onurlandırdı, gururlandırdı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğimde ilk yaptığım toplantılardan birisini gençlerimiz ve çocuklarımız için yaptık. Gençlerimize daha iyi olanaklar sunabilmek için Aydın'ın 17 ilçesinde kültür merkezleri açtık. Bunun için dezavantajlı bölgelere öncelik verdik. Bu kültür merkezlerinin amacı çocuklarımızı ve gençlerimizi sokaktan alıp yeteneklerini geliştirmeleriydi" dedi.



'Kültür merkezlerimizde on binlerce çocuğumuza ulaştık'



Kültür merkezlerinde her çocuğun ve gencin hobisi neyse ona yöneldiğini ve her çocuğun var olan yeteneklerini geliştirdiğini hatırlatan Başkan Çerçioğlu "Kültür merkezlerimizi açana kadar çocuklarımızın, gençlerimizin elinden tutan yoktu. Biz çocuklarımızın ve siz gençlerimizin elinden tuttuk ve o kadar güzel cevherler çıktı. Şimdi çok iyi yüzen, basketbol oynayan, dans eden, keman çalan çocuklarımız, gençlerimiz var. Şimdiye kadar on binlerce çocuğumuza ulaştık" diye konuştu.



Çerçioğlu'ndan gençlere çağrı, "Kültür merkezlerimizden manevi kardeş edinin"



Uzmanlık alanı olan gençlere de Büyükşehir Belediyesi'nin kültür merkezlerine gelip çocuklara uzmanlık alanlarıyla ilgili kurs verme çağrısında bulunan Başkan Çerçioğlu "Çocuklarımızı sizlerin de desteğiyle çok daha iyi yerlere getirebiliriz. Yeteneğiniz neyse onu çocuklarımıza kazandırabiliriz. Kültür merkezlerimizde kendinize birer manevi kardeş edinerek o çocuklarımıza ağabeylik, ablalık yapabilirsiniz. Sizleri rol model olarak alacak çocuklarımız geleceğe güvenle bakacaklardır" dedi.



Aydın'da sosyal belediyeciliğe çok önem verdiklerinin altını çizen Başkan Çerçioğlu "Her belediye başkanı gibi ben de altyapı, üstyapı, binalar yapıyorum. Kente bazen kadın, bazen anne, bazen belediye başkanı olarak bakıyorum. Fakat benim en çok üzerinde durduğum sosyal belediyecilik. Tencere çok zor kaynıyor; soğanın, ıspanağın, biberin fiyatını hepimiz biliyoruz. Bu nedenle sosyal belediyeciliğe çok önem veriyorum. Aydın'da hiç kimse soğuktan üşümez, hiç kimse yatağa aç girmez. Çünkü Aydın Büyükşehir Belediyesi var" ifadelerini kullandı.



"Haydi gençler, yaşlılarımızı ziyaret etmeye"



Gençlerle bir sosyal proje daha başlattıklarını söyleyen Başkan Çerçioğlu "Biz her zaman yanlarındayız fakat yoksul, özellikle de yaşlı vatandaşlarımızın kapılarını haftada bir çalalım. Yaşlı vatandaşlarımız için bir merhabanın kıymeti ölçülemez. Gençlerimizle birlikte hep beraber yaşlı vatandaşlarımızı mutlu edelim" çağrısında bulundu.



AYBA ile Aydın'ın neresinde yaşarsa yaşasın her ihtiyaç duyan vatandaşın yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerinin altını da çizen Başkan Çerçioğlu "Siz gençlerimize güveniyorum. Kim bilir nasıl güzel ve insanlarımıza dokunacak sosyal projeler çıkaracaksınız. Bütün fikirlerinize sonuna kadar açığız ve uygulanabilir her projenin arkasında bizzat ben olacağım, destekleyeceğim. Gelin Aydın'daki yoksul insanlarımıza, yaşlı insanlarımıza, dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımıza destek olalım. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kapısı tüm gençlerimize sonuna kadar açık" dedi.



Başkan Çerçioğlu'nun sosyal projelerde rol almalarını istediği gençler, Başkan Çerçioğlu'na "Gençlik sizinle gurur duyuyor" sloganlarıyla karşılık verdi. Başkan Çerçioğlu'na bir resim hediye eden gençler kendisine olan desteklerini göstermek için hep birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. - AYDIN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Vatandaştan 'Dışarıdan Poşet Getirme Yasağı'na Büyük Tepki

Seçime 53 Gün Kala Yapılan Son Ankette, Taşlar Yerinden Oynuyor

Şirinevler'de Otobüs Durağı Trafiği Havadan Görüntülendi

Yaşlı Kadın, Abdest Alırken Lağım Çukuruna Düştü