Başkan Çerçioğlu Balkan Kupası'nı kazanan Aydın'ın Sultanlarını ağırladı - Son Dakika

Takım sporlarında Aydın'a tarihinde ilk kez uluslararası bir kupada şampiyonluk kazandıran 'Aydın'ın Sultanları' Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti. Takım, kazandıkları Balkan Kupası'nı Başkan Çerçioğlu'na takdim ederken, Başkan Çerçioğlu Aydın'ın Sultanları ile gurur duyduklarını söyledi.

Oyuncular ve teknik heyet Başkan Çerçioğlu'na her zaman yanlarında olduğu için teşekkür ederken, Aydın'a bir kupa daha kazandırmaktan dolayı da çok mutlu olduklarını belirtti. Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nı özellikle Aydınlı genç kızlara örnek olmak, onlara yol gösterebilmek için oluşturduklarının altını çizen Başkan Çerçioğlu, "Çocuklarımıza örnek olabilmek için oluşturduğumuz takımımız ilk birincilik kupasını aldı. Bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyoruz. Aydın'a yeni başarılar kazandıracağına emin olduğumuz takımımıza ve maçlarda onları yalnız bırakmayan Aydınlılara çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu yıl Türkiye Kupası, misli.com Sultanlar Ligi ve CEV Challenge Cup'ta yoluna devam eden Aydın'ın Sultanları, 2018-2019 sezonunda da ilk kez katıldığı CEV Challenge Cup'ta ikincilik elde etmişti. "Aydın'ın Sultanları" bu yıl da CEV Challenge Cup'ta 32'li Finaller Turu'nda Norveç'in Tromso takımıyla karşılaşacak. - AYDIN