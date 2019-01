Başkan Çerçioğlu, Bozdoğanlı Kadınlarla Birlikte Yürüdü

AYDIN (İHA) – Aydın 'ın Bozdoğan ilçesinde, bir grup kadın, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 'na destek için yürüyüş yaptı.Aydın'ın dört bir köşesinde vatandaşlarla, muhtarlarla buluşmalarına devam eden başkan Çerçioğlu bugün Bozdoğan'da yüzlerce kadınlar bir araya geldi. Toplantı salonuna kadınların coşkulu desteğiyle giren Başkan Çerçioğlu'na kadınlar sevgi gösterisinde bulundu.Bozdoğan Düğün Salonu'ndaki buluşmada salon, Başkan Çerçioğlu'na tam destek vermek isteyen kadınlar tarafından hıncahınç dolduruldu. Kadınlara kendisine verdiği destek için teşekkür eden ve "Bozdoğan'ı hiç böyle coşkulu görmemiştim. Görüyorum ki kadınlar Bozdoğan'ın, Aydın'ın yönetimine el koymuş. Her zaman verdiğiniz için destek için teşekkür ederim" sözleriyle selamlayan Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin icraatlarında kadınlara her zaman pozitif ayrımcılık yaptığının ve yapmaya devam edeceğinin altını çizdi.Başkan Çerçioğlu, yaptığı konuşmada "Bir siyasetçiden, bir büyükşehir belediye başkanından öte bir kadın olarak kadınlarımızın yanındayız. Ben de sizler gibi bir anneyim. Biz kadınlar yaşadığımız şehirlerin daha güzel, pırıl pırıl olmasını isteriz. Bütün anneler gibi ben de çocuklarımızın daha iyi eğitim almalarını ve iyi yerlere gelmelerini istiyorum. Bunun için hayatın her alanında daha fazla yer almalıyız. Mesela siyasette hep erkekleri ön planda görüyoruz. Kadınlarımızın, kızlarımızın siyasette daha fazla yer alması gerekiyor. Görüyorum ki Bozdoğanlı kadınlar çoktan bunu başarmışlar. Bozdoğan'ın, Aydın'ın, Türkiye 'nin geleceğinde kadınlar, kızlar olacak" ifadelerini kullandı.Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman fakir fukaranın, garip gurebanın yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. Bozdoğanlı kadınlar ve Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın 'la birlikte zeybek oynayan başkan Çerçioğlu, kendisine eşlik eden yüzlerce kadınla birlikte Bozdoğan Meydanı'na kadar yürüdü. - AYDIN