Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçioğlu, Büyükerşen'le birlikte Çakırbeyli'yi ziyaret etti
Son Dakika Güncel Başkan Çerçioğlu, Büyükerşen'le birlikte Çakırbeyli'yi ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Çerçioğlu, Büyükerşen'le birlikte Çakırbeyli'yi ziyaret etti

6 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'le birlikte Koçarlı'nın Çakırbeyli Mahallesi'ni ziyaret etti.

Başkan Çerçioğlu, Büyükerşen'le birlikte Çakırbeyli'yi ziyaret etti, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'le birlikte Koçarlı'nın Çakırbeyli Mahallesi'ni ziyaret etti.


Başkan Büyükeşen, Çakırbeyli'de Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Merhum Adnan Menderes Anı Köşesi ve Çok Amaçlı Salonu'na kendi elinden çıkan balmumu Adnan Menderes heykelini de armağan etti.


Mahallede Çakırbeyli Mahallesi Muhtarı Özer Orçan tarafından karşılanan Başkan Çerçioğlu ve Başkan Büyükerşen, mahallelilerle sohbet de etti. Başkan Büyükerşen'i misafir etmekten çok mutlu olduğunu söyleyen Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy Pazarı hakkında da bilgi verdi. Pazarla yüzlerce kadına istihdam sağlandığını anlatan Başkan Çerçioğlu, köy pazarları projesini daha da geliştireceklerini söyledi.


Ziyarette, mahallelilerle birlikte pazarda tezgah açan Satı Kuru da yer aldı. Pazarda kazandıklarıyla çocuklarını okuttuğunu söyleyen Kuru, pazar için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.


Başkan Büyükerşen, Başkan Çerçioğlu'nun başarılarının devamını diledi. - AYDIN

Özlem Çerçioğlu, Eskişehir, Koçarlı, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ömrünü adadığı mesleğe çırak bulunamamasından yakındı
Futbol kulüplerinin borcu yapılandırıldı Talihsiz adam, eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı Yeni vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 23:24:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçioğlu, Büyükerşen'le birlikte Çakırbeyli'yi ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]