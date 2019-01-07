Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy Pazarı'nı Ziyaret Etti

Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy Pazarı'nı Ziyaret Etti

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy Pazarı'nı ziyaret ederek pazarcı esnafı ve ziyaretçilerle sohbet etti.

Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy Pazarı'nı Ziyaret Etti, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy Pazarı'nı ziyaret ederek pazarcı esnafı ve ziyaretçilerle sohbet etti.

Tezgahları tek tek dolaşarak pazarcı esnafına halini, hatrını ve işlerinin nasıl olduğunu soran başkan Çerçioğlu'na pazarcı esnafı ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Her hafta pazarı ziyaret edip haftalık alışverişlerini pazardan yaptığını söyleyen vatandaşlar, kendilerine doğal ürünlere ulaşabildikleri bir pazar kazandırdığı ve yerli üreticiyi desteklediği için başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Ziyaretçilerin ve pazarcı esnafının birlikte fotoğraf çekilme isteklerini de geri çevirmeyen başkan Çerçioğlu, yüzlerce vatandaşla hatıra fotoğrafı çekildi.

Vatandaşlar, başkan Çerçioğlu'nu önümüzdeki yerel seçimde de desteklemeye devam edeceklerini söyledi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:34 Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Aydın, Güncel
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