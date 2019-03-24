Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy Pazarı'nı Ziyaret Etti

Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy Pazarı'nı Ziyaret Etti

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy Pazarı'nı Ziyaret Etti, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Başkan Çerçioğlu, pazarda Aydın'ın dört bir tarafından pazara gelen Aydınlı hemşerileriyle sohbet etti. Köy Pazarı'ndaki vatandaşlar Başkan Çerçioğlu'nu destekleyeceklerini ifade ederken, vatandaşlar bu seneye kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Çakırbeyli'deki pazarcı esnafı da Başkan Çerçioğlu'na kendilerine iş imkanı oluşturduğu için teşekkür ederken "Burada bulunmaktan ve çalışmaktan çok mutluyuz. Buradaki işimiz sayesinde para kazanıyoruz. Sizin sayenizde evimize ekmek götürüyoruz, kendi ayaklarımız üzerinde duruyoruz. Sizin sayenizde daha güçlüyüz, çocuklarımızı okutuyoruz" diye konuştu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:41 Kaynak: İHA

Aydınlı, Özlem Çerçioğlu, Aydın, Güncel
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