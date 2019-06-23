Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy Pazarını ziyaret etti
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Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy Pazarını ziyaret etti

52 dakika önce

Yerli üretimi destekleme adına birçok önemli projeye imza atan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çakırbeyli Köy Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu ve alışveriş yaptı.

Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy Pazarını ziyaret etti, System.String[]
Yerli üretimi destekleme adına birçok önemli projeye imza atan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çakırbeyli Köy Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu ve alışveriş yaptı.

Aracıların olmadığı, üretici ve tüketicinin doğrudan bir araya geldiği Çakırbeyli Köy Pazarı'nda, tezgahları tek tek dolaşan Başkan Çerçioğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Köy pazarındaki vatandaşlar bu zamana kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür ederken, pazarcı esnafı da Başkan Çerçioğlu'na kendilerine iş imkanı oluşturduğu için teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu, her zaman üreticilerin ve çiftçilerin yanında olduğunu belirterek "Köy Pazarları Projesi ile yerel üreticileri destekliyoruz. Vatandaşlarımız da uygun fiyatlara, kaliteli ve doğal ürünler temin edebiliyorlar. Bu durum günümüz ekonomik koşullarında vatandaşlarımız için büyük önem arz ediyor" dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:03 Kaynak: İHA
Özlem Çerçioğlu, Aydın, Güncel
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