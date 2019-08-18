Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli pazarında vatandaşlarla buluştu
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Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli pazarında vatandaşlarla buluştu

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kadınların ek gelir elde edebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan üç köy pazarından birisi olan Çakırbeyli Köy Pazarında pazarcı kadınlarla ve ziyaretçilerle sohbet etti.

Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli pazarında vatandaşlarla buluştu, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kadınların ek gelir elde edebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan üç köy pazarından birisi olan Çakırbeyli Köy Pazarında pazarcı kadınlarla ve ziyaretçilerle sohbet etti.

Büyük çoğunluğu kadın olan ve kendi ürettikleri ürünleri doğrudan pazarda tüketiciyle buluşturan üreticilerle sohbet eden başkan Çerçioğlu "Vatandaşlarımızın sofralarına doğal ürünleri koydukları bu pazarların sayısını artıracağız. Üreticimizin daha fazla kazanması için Büyükşehir Belediyesi'nin birçok projesi önümüzdeki süreçte de devam edecek" diye konuştu.

Pazarcı esnafı ve pazara gelen Aydınlılar, Başkan Çerçioğlu'yla bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Pazarcı esnafı, Aydın Büyükşehir Belediyesinin kendilerine verdiği destekler için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN
Özlem Çerçioğlu, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:20 Kaynak: İHA
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