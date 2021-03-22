Başkan Çerçioğlu; "Didimlilerin yaşam kalitesini arttırmak için çalışıyoruz" - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim'in ihtiyaçları doğrultusunda bugüne kadar 115 milyon TL yatırım yaptı. Altyapı, yol yapım, tarımsal ve kültürel alanlarda sunulan destekler ile Didim'in çehresi değişirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Didim'in ihtiyaçlarını gidermek ve geleceğe daha güvenli bakması için yatırımlarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz" dedi.

Tarihi, doğası ve kültürel değerleri ile Aydın'ın Akdeniz'e açılan kapılarından olan Didim'e Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları sürüyor. Yaz aylarında deniz turizmi, kış aylarında ise kültür turizmi ile ön plana çıkan Didim, aynı zamanda Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını göre Aydın'ın nüfus artış hızı en yüksek olan ilçesi oldu.

Bu veriler kapsamında kentin artan nüfusu ve özellikle yaz aylarında yaşanan yoğunluk da göz önüne alınarak planlı bir kent inşa etmek için çalışan Büyükşehir Belediyesi, Didim'e bugüne kadar 115 Milyon TL yatırım yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki bulvar ve caddelerde yolların bakım, onarım ve yapım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nca Didim'de bugüne kadar 211 km yol çalışması yapıldı. Didim'in doğal güzelliğe sahip yollarını güvenli hale getiren Büyükşehir ekipleri, sıcak asfalt çalışmalarına belirli bir plan doğrultusunda devam ediyor. - AYDIN