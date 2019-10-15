Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçioğlu, görme engellilerle kahvaltıda buluştu
Son Dakika Güncel Başkan Çerçioğlu, görme engellilerle kahvaltıda buluştu

Başkan Çerçioğlu, görme engellilerle kahvaltıda buluştu

14 dakika önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen organizasyonda Aydın'da yaşayan görme engelli vatandaşlar ile kahvaltıda buluştu.

Başkan Çerçioğlu, görme engellilerle kahvaltıda buluştu, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen organizasyonda Aydın'da yaşayan görme engelli vatandaşlar ile kahvaltıda buluştu.


Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Turistik Park'ta görme engelliler için kahvaltı organizasyonu düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Altı Nokta Körler Derneği Şubesi Başkanı Bayram Özen ve dernek üyelerinin katıldığı kahvaltıda belediye olarak görme engellilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.


Başkan Çerçioğlu kahvaltı programında yaptığı konuşmada, "Öğrencilerimizi, çalışan arkadaşlarımızı kamu kuruluşlarında herhangi bir işi varsa vatandaşlarımızın evlerinden alıyoruz. Nereye gidecekse, bırakıyoruz. Orada işleri bitince evlerine geri bırakıyoruz. Yani Aydın Büyükşehir Belediyesi ve tüm bürokratları görme engelli kardeşlerimizin emrindedir. En küçük sorunu lütfen bize iletin bizde en iyisini yapmaya söz veriyoruz. Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen Aydınlı iş adamlarımızın desteğini alamıyorum dedi. Buna gerçekten çok üzüldüm. Birazcık ellerinizi vicdanınıza koyun, bu kent hepimizin kenti" diye konuştu.


Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen'in Aydın'da Körler Okulu'nun eksikliğinden görme engelli çocukların eğitim alma imkanının bulunmadığı sözlerine değinen Başkan Çerçioğlu, "Bu okulun Aydın'da mutlaka açılması gerekir. Bu çocuklarımızın da eğitim almaları onların birer hakkıdır. Hayırsever vatandaşlarımıza sesleniyorum. Hayırseverlerimiz yapmazsa devletimizin yapması gerekir. bu süre zarfında derneğimizde bu eğitimin verilmesi için üzerimize düşen tüm desteği sağlayacağız" diye konuştu. - AYDIN

Özlem Çerçioğlu, Bayram Özen, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:53 Kaynak: İHA
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