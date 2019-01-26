Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçioğlu Gözpınar Mahallesini Ziyaret Etti

Başkan Çerçioğlu Gözpınar Mahallesini Ziyaret Etti

58 dakika önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler ilçesine bağlı Gözpınar Mahallesi'ni ziyaret etti.

Başkan Çerçioğlu Gözpınar Mahallesini Ziyaret Etti, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler ilçesine bağlı Gözpınar Mahallesi'ni ziyaret etti.

Mahalleye CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir ile birlikte gelen Başkan Çerçioğlu'na mahalleli kadınlar büyük ilgi gösterdi.

Kadınlar mahallenin girişinde karşıladıkları Başkan Çerçioğlu'na evlerinde yetiştirdikleri çiçeklerden bir buket çiçek ve yazma hediye etti.

Kendisini köy kahvehanesinde misafir eden kadınlarla birlikte oturan Başkan Çerçioğlu "Kadınlarımızın Aydın'da yapacağı daha çok iş var. Kadınlarımızın desteğiyle Aydın'a daha uzun yıllar hizmet vermeye devam edeceğiz. Destekleriniz için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Mahalleden askere gidecek yedi gence de hayırlı teskereler dileyen Başkan Çerçioğlu "Bugün çocuklarımızı askere uğurluyoruz, inşallah teskerelerini aldıklarında da geliriz. Sağ salim gidip gelsinler. Allah'a emanet olun, sizlerle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Mahallelilerle sohbet eden Başkan Çerçioğlu, vatandaşların Sarı Civciv taleplerinin de hemen yerine getirileceğini söyledi. Vatandaşlar mahallerine verilen hizmetler ve yapılmaya başlanan mahalle yolu için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:19 Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Efeler, Aydın, Gözpınar, Güncel
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