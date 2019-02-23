Başkan Çerçioğlu, Halkbank'ı Eze Eze Yenen Sultanları Kutladı
21 dakika önce
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Venüs Sultanlar Voleybol Ligi'nde Halkbank'ı 3-0 yenen Aydın Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımını tebrik etti.
Aydın
Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
, Venüs Sultanlar Voleybol Ligi'nde Halkbank'ı 3-0 yenen Aydın Büyükşehir Belediyespor
Bayan Voleybol Takımını tebrik etti.
Maça çok iyi başlangıç yapan Aydın'ın Sultanları ilk seti üstün bir oyunla 25-20 önde kapattı. İkinci seti 26-24 alan Aydın'ın Sultanları üçüncü sette de rakibine set şansı vermedi. Üçüncü seti de rakibine 6 sayı fark atarak 25-19 kapatan Sultanlar böylelikle maçı 3-0 kazandı.
Maçı CHP
Aydın Milletvekili Bülent Tezcan
, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve CHP Efeler
Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay
'la birlikte izleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, maç sonu sahaya inerek takımı tebrik etti.
Aydın'ın Sultanları'yla birlikte artık klasikleşen zafer özçekimi yapan Başkan Çerçioğlu, aynı tempolu oyunu önümüzdeki maçlarda da beklediklerini söyledi. - AYDIN
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:47 Kaynak: İHA
Bankalar Birliği Başkanı: Kulüplerin Nakit Akışkanlıklarını Düzenlemek İstiyoruz
Merve Sanay'la Mesajları Ortaya Çıkan Hakan Çalhanoğlu, Eşinin Doğum Gününü Kutladı
Göztepe, Trabzonspor Yenilgisi Sonrası Kemal Özdeş'le Ayrılık Kararı Aldı
Antalyaspor, DG Sivasspor'u 2-1'le Geçti