Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçioğlu, İncirliova'da Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi

Başkan Çerçioğlu, İncirliova'da Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İYİ Parti İncirliova Belediye Başkan Adayı Aytekin Kaya ile birlikte İncirliova'da esnafı ziyaret etti.

Başkan Çerçioğlu, İncirliova'da Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İYİ Parti İncirliova Belediye Başkan Adayı Aytekin Kaya ile birlikte İncirliova'da esnafı ziyaret etti. Başkan Çerçioğlu ve Başkan Kaya'nın ziyaretlerinden dolayı çok mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, İncirliova'nın daha iyi olması için İncirliova'da Aytekin Kaya'yı, büyükşehir belediyesinde Başkan Çerçioğlu'nu desteklerini söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ile CHP ve İYİ Parti il ve ilçe yönetimlerinin de katıldığı esnaf ziyaretinde vatandaşlar Başkan Çerçioğlu ve Başkan Kaya'yı coşkuyla karşıladı.

"Özlem, Kaya omuz omuza" sloganları eşliğinde esnafı ziyaret eden Başkan Çerçioğlu ve Başkan Kaya vatandaşlarla sohbet edip önümüzdeki dönem için esnafın taleplerini de dinledi. İncirliova'nın da Aydın'ın diğer ilçeleri gibi önümüzdeki dönemde çok daha iyi olacağını belirten Başkan Çerçioğlu, önümüzdeki dönemde Başkan Kaya ile birçok birlikte birçok projeyi hayata geçireceklerini söyledi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:17 Kaynak: İHA

İYİ Parti, Aydın, İncirliova, Güncel
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