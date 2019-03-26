Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçioğlu İncirliovalılarla Buluştu

Başkan Çerçioğlu İncirliovalılarla Buluştu

12 dakika önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar'la birlikte İncirliova'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Çerçioğlu İncirliovalılarla Buluştu, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar'la birlikte İncirliova'da vatandaşlarla bir araya geldi.

İYİ Parti İncirliova Belediye Başkan Adayı Aytekin Kaya'ya destek vermek için ilçeye gelen Sancar ve Başkan Çerçioğlu, önümüzdeki dönemde Başkan Kaya ile çalışmaktan çok mutlu olacaklarını söylediler.

İncirliova'da vatandaşlara seslenen CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Aydın'da ve İncirliova'da olmaktan çok mutlu olduğunu belirtip İncirliova'da bir değişim süreci yaşandığını, İncirliova'nın Aytekin Başkan'la daha iyi olacağını söyledi.

Belediyeciliğin sadece yol, su ve betona dokunmaktan öte gence, yaşlıya, çocuğa dokunmak olduğunu belirten Sancar "Yani belediyecilik Özlem Çerçioğlu demektir, belediyecilik Topuklu Efe demektir" diye konuştu.

İncirliova'daki Aytekin Kaya'nın ortaya koyduğu değişim rüzgarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Sancar "Bu birliğimiz önümüzdeki dönemde de devam edecek. 31 Mart akşamı İncirliova'da da, Büyükşehir Belediyemizde de demokrasi rüzgarı esecek, birbirimizi alkışlayacağız" dedi.

Buluşmada Başkan Çerçioğlu'na CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın ve CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır'ın yanı sıra İYİ Parti ve CHP'nin ilçe yönetimleri de eşlik etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:39 Kaynak: İHA

Denizli, İncirliova, Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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