Başkan Çerçioğlu Koçarlı'da Vatandaşlarla Buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy Pazarı'nı ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy Pazarı'nı ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti.



Pazarı dolaşarak pazarcı esnafına hayırlı işler dileyen Başkan Çerçioğlu'na pazarcı esnafı ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Pazardan alışveriş de yapan Başkan Çerçioğlu'na pazarda tezgah açan kadın üreticiler her hafta pazarı ziyaret edip kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti. Pazarı ziyaret eden vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu'yla sohbet edip, kendilerine doğal ürünlere ulaşabildikleri bir pazar kazandırdığı ve yerli üreticiyi desteklediği için çok mutlu olduklarını söyledi.



Vatandaşlar, başkan Çerçioğlu'nu önümüzdeki yerel seçimde de desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Başkan Çerçioğlu, vatandaşların isteklerini kırmayarak onlarla hatıra fotoğrafı da çekildi. - AYDIN

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