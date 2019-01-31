Başkan Çerçioğlu, Köşk Muhtarlarıyla Buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Köşk ilçesi genelinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Köşk ilçesi genelinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.



Başkan Çerçioğlu'nun muhtarlarla buluşmasında İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna'nın yanı sıra CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, İYİ Parti Aydın Milletvekili Adnan Sezgin, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı, İYİ Parti Köşk İlçe Başkanı Gülşah Özcan, CHP Köşk İlçe Başkanı Mehmet Güldenk eşlik etti.



Aydın'da hiçbir vatandaş ve mahalle arasında ayrım yapmadan hizmet verdiklerinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, "5 yıldır sizlerle birlikte çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Köşk'e yıllardır yapılmayan hizmeti yaptık. Köşk'te 100 kilometre yol, 102 kilometre hat çalışma yaptık. Göreve geldiğimizde Köşk'te 6 mahallemizin suyu akmıyordu. Önce bu mahallerimize suyu getirdik. Köşk'e 30 milyon liralık yatırım yaptık. Bu yatırımlarımız önümüzdeki dönemde de Veli Başkan'la birlikte aynen devam edecek" ifadelerini kullandı.



"Aydınlılar kendisine hizmet edeni de etmeyeni de bilir" diyen Başkan Çerçioğlu, muhtarlara destekleri için teşekkür etti.



Muhtarlar yapılan mahalle yolları için, yapılan altyapı çalışmaları için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

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