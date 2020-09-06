Başkan Çerçioğlu, "Kurtuluş günümüz kutlu olsun" - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın kurtuluş tarihi olan 7 Eylül'ün 98. yıldönümü için bir mesaj yayımladı.

Aydın'ın bağımsızlık savaşında iki kez işgale uğrayıp iki kez kurtarıldığını hatırlatan Başkan Çerçioğlu mesajında, efeler diyarı Aydın ve Türkiye için mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının ve şehitlerimizin miraslarına sahip çıktıklarının altını çizdi.

Başkan Çerçioğlu mesajında şunları kaydetti: Dünya tarihine altın harflerle yazılan askeri dehanın 26 Ağustos'ta başlayan özgürlük rüzgarı 7 Eylül'de Aydın'dan da eserek İzmir'de son buldu. Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşanan bağımsızlık coşkusu Aydın'da efelerimizde, kadınlarımızda, genç-yaşlı tüm Aydınlılarımızda karşılık buldu. Özellikle efelerimizin yıllar süren destansı direnişini minnetle anıyoruz. Diyebilirim ki özgürlük ve özgürlük için savaşmak bizim ruhumuzda var. Aydın, Kurtuluş Savaşı'nda iki kez işgal edilip efelerimizin ve ordumuzun direnişleriyle iki kez kurtarılan tek şehrimizdir. Yörük Ali Efe'nin, Demirci Mehmet Efe'nin, Albay Şefik'in, Çete Ayşe'nin içlerinde hissettikleri özgürlük ateşi bugün de bizlerin içerisinde tazeliğini korumaktadır.

7 Eylül'ün Aydın için anlamı sadece bir kurtuluş değil, yeniden kuruluş için de bir milat olmasıdır. Yakılıp yıkılan ve harap hale gelen Aydın'ın inşası ve bugünlere gelmesi için ilk adımdır. Bu ülkenin kurucu iradesinin eşitliğe ve demokrasiye olan bağlılığını Aydın da her zaman sahiplenmiştir. Bu toprakların demokrasiye olan inancını ve 7 Eylül'ün yansımalarını ilk kadın muhtarı çıkarmasında, başbakan ve sayısız bakan çıkarmasında görmek mümkündür. Aynı Aydın, yıllardır da kadın bir büyükşehir belediye başkanına mazbata vererek eşitliğe olan inancını perçinlemektedir. Bizler bu ülkeyi kuran kurucu iradenin ve bu iradenin öğretilerini içimizde, ruhumuzda hissediyoruz. Sadece 7 Eylül'de gelen özgürlüğü değil, 7 Eylül sonrasında da demokrasiyi inşa eden ve bu uğurda mücadelesini hiç yılmadan sürdüren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarına minnettarız. Tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Kurtuluş günümüz kutlu olsun" - AYDIN