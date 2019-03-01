Başkan Çerçioğlu, Kuyucak Muhtarlarla Buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuyucak muhtarlarıyla bir araya geldi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuyucak muhtarlarıyla bir araya geldi.



Başkan Çerçioğlu'nun muhtarlarla buluşmasında Kemal Emir'in yanı sıra CHP Parti Meclisi üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı, İYİ Parti Aydın Sosyal Politikalar ve Kadın Komisyonu Başkanı Lale Budaklı, İYİ Parti Kuyucak İlçe Başkanı Ömer Kılınç, CHP Kuyucak İlçe Başkanı Hüseyin Gerçekten eşlik etti.



Başkan Çerçioğlu, Aydın büyükşehir belediyesi olduğunda Kuyucak'ın Aksaz Mahallesi gibi 60 köyün suyu olmadığının altını çizip "İlk yaptığım iş bu mahallelerin suyunu getirmek oldu. Birçok köyde yol yoktu. 18 saat çalışıp mahallelerimizin yollarını da yaptık. 5 yılda 43 milyon liralık yatırım yaptık. Kuyucak tarihinde bu yatırımı hiç görmedi. Kemal Başkan sizler gibi cesurdur, efedir. Kemal Başkan'ın bütün projelerinin arkasındayım ve destekleyeceğim. Kuyucaklılar vefalıdır, kendisine hizmet edeni bilir" diye konuştu. Başkan Çerçioğlu her vatandaşa eşit hizmet etmeye devam edeceklerini söyleyip "Ben de sizler gibi her vatandaşımıza eşit yaklaştım ve eşit davranmaya devam edeceğim" dedi.



Bir konuşma yapan İYİ Parti Kuyucak Belediye Başkan Adayı Kemal Emir ise "Başkan Çerçioğlu gibi büyük bir gücü arkama alarak yola çıktığım için çok mutluyum. İnsanların cebine dokunacak, refah getirecek projelerimizle geliyoruz. Sayın Başkanımız da bize desteğini verdi. Kuyucak'a garaj ve soğuk hava deposu sözü verdi. Kooperatiflerimizi geliştirip kadınlarımızı üretime ortak edeceğiz. Destekleriniz için teşekkür ederim" dedi.



Mahallerine yapılan yatırımlar için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür eden muhtarlar Başkan Çerçioğlu'nu ve Kemal Emir'i desteklediklerini söyledi.



Toplantı sonunda bütün katılımcılar gecenin anısına birliktelik pozu verdi. - AYDIN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

DSİ Genel Müdürü: Türkiye'nin En Yüksek Barajı Ekonomiye 2 Milyar Lira Katkı Sağladı

Son Dakika! İçişleri Bakanlığı, 57 Bin 191 Kişinin Pasaportundaki İdari Sınırlamayı Kaldırdı

Son Dakika! Bakan Albayrak: 25 Milyar TL Tutarındaki Yeni KOBİ Paketi Hayırlı Olsun

Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar