Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçioğlu'na Çakırbeyli'de Coşkulu Karşılama

Başkan Çerçioğlu'na Çakırbeyli'de Coşkulu Karşılama

55 dakika önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy Pazarı'nı ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Çerçioğlu'na Çakırbeyli'de Coşkulu Karşılama, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy Pazarı'nı ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Pazarı dolaşarak pazarcı esnafına hayırlı işler dileyen Başkan Çerçioğlu, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla teker teker sohbet etti. Vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu'nu önümüzdeki yerel seçimde de desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Herkesi Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kadınların ayakları üzerinde durabilmesi için kurduğu Çakırbeyli Köy Pazarı'nda misafir etmekten çok mutlu olduklarını belirten Başkan Çerçioğlu "Ne mutlu ki Aydın'a gelen her misafirimiz pazarımızı dolaşmadan gitmiyor. Sizler de misafirlerimizi çok güzel ağırlıyorsunuz. İyi ki bu pazarı kurmuşuz, yüzlerce kadını bir araya getirmişiz" diye konuştu.

Başkan Çerçioğlu, pazarda Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğuyla birlikte zeybek de oynadı. Vatandaşların tezahüratları altında pazarı dolaşan Başkan Çerçioğlu yüzlerce vatandaşla hatıra fotoğrafı çekilip pazardan alışveriş de yaptı.

Başkan Çerçioğlu'na pazarda tezgah açan kadın üreticiler pazarı ziyaret edip kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti. Pazarı ziyaret eden vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu'yla sohbet edip, kendilerine doğal ürünlere ulaşabildikleri bir pazar kazandırdığı ve yerli üreticiyi desteklediği için çok mutlu olduklarını söyledi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:45 Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Aydın, Güncel
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