Başkan Çerçioğlu'ndan Çakırbeyli Pazarı'na Sabah Ziyareti
1 saat önce
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bu sabah saat 9'da Çakırbeyli Pazarı'nı ziyaret ederek pazarcı esnafına hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.
Aydın
Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
bu sabah saat 9'da Çakırbeyli Pazarı'nı ziyaret ederek pazarcı esnafına hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.
Pazarcı esnafı ve vatandaşlar, Aydın'a yapmış olduğu hizmetlerden çok memnun olduklarını ve başkan Çerçioğlu'nu desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.
Başkan Çerçioğlu "Aydın sevdamız hiç bitmeyecek. Bu sevda ile Aydın'a yıllarca hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Vatandaşlarla birlikte Çakırbeyli'de kahvaltı yapan başkan Çerçioğlu, göstermiş oldukları destekten dolayı vatandaşlara teşekkür etti. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:44 Kaynak: İHA
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