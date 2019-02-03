Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçioğlu'ndan Erbeyli Mahallesine Ziyaret

Başkan Çerçioğlu'ndan Erbeyli Mahallesine Ziyaret

42 dakika önce

İncirliova'nın Erbeyli Mahallesini ziyaret eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşların büyük ilgisiyle karşılandı.

Başkan Çerçioğlu'ndan Erbeyli Mahallesine Ziyaret, System.String[]
İncirliova'nın Erbeyli Mahallesini ziyaret eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşların büyük ilgisiyle karşılandı.

Kendileriyle bir araya gelen Başkan Çerçioğlu'nu coşkulu bir şekilde karşılayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin istedikleri her yatırımı mahallelerine kazandırdığı için teşekkür etti. Mahalleliler "Her zaman bizim yanımızdasınız, biz de sizi yürekten destekliyoruz" ifadelerini kullanıp Başkan Çerçioğlu'yla hatıra fotoğrafı çekildi.

Vatandaşlar, mahallerine 20 yıldır yapılmayan yatırımları 5 yılda yaptığı için Başkan Çerçioğlu'nun yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:22 Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, İncirliova, Aydın, Güncel
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