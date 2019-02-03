Başkan Çerçioğlu'ndan Erbeyli Mahallesine Ziyaret
42 dakika önce
İncirliova'nın Erbeyli Mahallesini ziyaret eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşların büyük ilgisiyle karşılandı.
İncirliova
'nın Erbeyli Mahallesini ziyaret eden Aydın
Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
, vatandaşların büyük ilgisiyle karşılandı.
Kendileriyle bir araya gelen Başkan Çerçioğlu'nu coşkulu bir şekilde karşılayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin istedikleri her yatırımı mahallelerine kazandırdığı için teşekkür etti. Mahalleliler "Her zaman bizim yanımızdasınız, biz de sizi yürekten destekliyoruz" ifadelerini kullanıp Başkan Çerçioğlu'yla hatıra fotoğrafı çekildi.
Vatandaşlar, mahallerine 20 yıldır yapılmayan yatırımları 5 yılda yaptığı için Başkan Çerçioğlu'nun yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. - AYDIN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:22 Kaynak: İHA
Nişanlı Çifti Öldüresiye Dövmüşlerdi, Şüphelilerden Birinin Genç Kıza İlişki Teklifinde Bulunduğu Ortaya Çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'da Aracını Durdurup Minibüsçülerle Sohbet Etti
Erdoğan, İsrail Parlamentosunda Bulunan Arap Kökenli Vekilleri Kabul Etti: Filistin'e Sırtımızı Dönmeyeceğiz
Bursa'da Genç Çiftin Öldüresiye Dövüldüğü Olayla İlgili 2 Polis Memuru Gözaltına Alındı