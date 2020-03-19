Başkan Çerçioğlu'ndan 'Evde Kal' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Çerçioğlu'ndan 'Evde Kal' çağrısı - Son Dakika

Başkan Çerçioğlu'ndan 'Evde Kal' çağrısı

6 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, coronavirüs salgınının yayılmaması için vatandaşlara, "evde kal, sağlıklı kal" çağrısında bulundu.

Başkan Çerçioğlu'ndan 'Evde Kal' çağrısı, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, coronavirüs salgınının yayılmaması için vatandaşlara, "evde kal, sağlıklı kal" çağrısında bulundu.


Başkan Çerçioğlu'nun "evde kal" çağrısı, Aydın'daki LED ekranlarda ve bilboardlarda kullanılmaya başlandı.


Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından coronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, il genelindeki kamu kurum ve kuruluşları dahil tüm ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemini aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Özlem Çerçioğlu, salgınla başa çıkmanın en etkili yolunun ise sosyal teması azaltmak olduğunu vurguladı. Başkan Çerçioğlu, "Salgını önlemenin en etkili yolu, sosyal mesafeyi koruyup başka insanlarla mümkün olduğunca temastan kaçınmak. Bu nedenle vatandaşlarımızın, özellikle de sağlık otoritelerince risk grubunda oldukları sık sık tekrarlanan yaşlı ve çocukların evde kalmalarını ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalarını istiyoruz" dedi.


Aynı şekilde bağışıklık sistemi zayıf vatandaşların da sosyal mesafeyi korumaları çağrısında bulunan Başkan Çerçioğlu, bu tedbirin salgın riski ortadan kalkana kadar devam etmesi gerektiğini belirtti. Başkan Çerçioğlu, "Alınan sıkı tedbirlerle, salgının etkisinin bir an önce geçmesini sağlayabiliriz. Salgın riski ortadan kalkana kadar dikkatli olmalıyız" diye konuştu. Başkan Çerçioğlu'nun "evde kal, sağlıklı kal" çağrısı, Aydın'daki LED ekranlarda ve bilboardlarda da kullanılmaya başlandı.


Diğer taraftan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerine vatandaşların kendi aralarında mesafelerini korumaları için uyarılara yer verilmeye başlandı. Belediyenin birimlerinde vatandaşların bir arada oldukları yerlere konulan uyarılarla vatandaşların sosyal mesafelerini korumaları sağlanıyor. Aynı uyarılara Halk Ege Et marketlerinde ve Halk Ekmek büfelerinde de yer veriliyor. - AYDIN

Özlem Çerçioğlu, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:54 Kaynak: İHA

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