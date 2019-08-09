Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçioğlu'ndan Koçarlı'ya bayram müjdesi
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Başkan Çerçioğlu'ndan Koçarlı'ya bayram müjdesi

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Kurban Bayramı önü Koçarlı'ya müjdeyi verdi.

Başkan Çerçioğlu'ndan Koçarlı'ya bayram müjdesi, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Kurban Bayramı önü Koçarlı'ya müjdeyi verdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğünce İkizdere Barajı'ndan Koçarlı'ya su verilmeye başlandı. 320 milyon TL yatırım maliyetiyle hayata geçen büyük içme suyu projesi kapsamında su verilmeye başlanan yerler arasına giren Koçarlı'da uzun yıllar su sorunu yaşanmayacak. ASKİ Genel Müdürlüğü İkizdere Barajından elde edilen içme suyunu arıtma tesisi aracılığı ile vatandaşlara ulaştıracak.

"Yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek"

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından İkizdere Barajından Koçarlı'ya içme suyu verilmeye başlanması konusuna değinen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yatırımların hız kesmeksizin süreceğini kaydetti. Başkan Çerçioğlu " Planlamalarımız içerisinde yer alan Koçarlı ilçemizi de bugün itibarı ile İkizdere Barajından gelen içme suyuna kavuşturduk. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak yatırım gerçekleştirip Aydın halkının hizmetine sunduğumuz İkizdere Barajından artık Koçarlı ilçemiz de faydalanacak ve uzun yıllar su yeterliliği anlamında sorun yaşamayacak." dedi.

Vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederek, "Başkanımız bu müjdesiyle çifte bayram yaşattı. Sağolsun, bayram önü bayram oldu." ifadelerini kullandı. - AYDIN
Özlem Çerçioğlu, Koçarlı, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:11 Kaynak: İHA
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