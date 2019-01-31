Başkan Çerçioğlu'ndan Rektör Aldemir'e Tebrik Ziyareti
1 saat önce
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.
Aydın
Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
, Adnan Menderes Üniversitesi
(ADÜ) Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.
Başkan Çerçioğlu'nun Rektör Aldemir'e ziyaretinde CHP
Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan
ve Süleyman Bülbül
ile CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Efeler
Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay
da eşlik etti.
Başkan Çerçioğlu ve beraberindeki heyetin yeni görevinde başarılar dilediği ADÜ Rektörü Aldemir, heyete gerçekleştirdikleri ziyaret için teşekkür etti.
Ziyarette ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyesi'yle Adnan Menderes Üniversitesi'nin ortak yürüttüğü ve önümüzdeki süreçte yürütülmesi planlanan projelerle ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu. - AYDIN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:13 Kaynak: İHA
Nazlı Hamarat'tan Eski Sevgilisini Boğazının Kesilmesiyle Tehdit Etti
Oyuncağını Almak İsterken Beşikten Düşen 1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti! Aile Sinir Krizi Geçirdi
Son Dakika! Ulaştırma Bakanlığı: Avrasya Tüneli Ücretlerine Zam Yapılmadı
15 Temmuz'u Önceden Yazan ABD'li İsimden Skandal Sözler, Erdoğan'ı Ölümle Tehdit Etti