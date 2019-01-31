Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçioğlu'ndan Rektör Aldemir'e Tebrik Ziyareti

Başkan Çerçioğlu'ndan Rektör Aldemir'e Tebrik Ziyareti

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Çerçioğlu'ndan Rektör Aldemir'e Tebrik Ziyareti, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Çerçioğlu'nun Rektör Aldemir'e ziyaretinde CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül ile CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay da eşlik etti.

Başkan Çerçioğlu ve beraberindeki heyetin yeni görevinde başarılar dilediği ADÜ Rektörü Aldemir, heyete gerçekleştirdikleri ziyaret için teşekkür etti.

Ziyarette ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyesi'yle Adnan Menderes Üniversitesi'nin ortak yürüttüğü ve önümüzdeki süreçte yürütülmesi planlanan projelerle ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:13 Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Adnan Menderes Üniversitesi, Rektör, Aydın, Güncel
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