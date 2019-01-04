Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçioğlu'ndan Tarımsal Sulamaya Destek

Başkan Çerçioğlu'ndan Tarımsal Sulamaya Destek

1 saat önce

Aydın'ın tarımsal faaliyetler bazında en etkin ilçelerinin başında gelen Buharkent'te ASKİ çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Başkan Çerçioğlu'ndan Tarımsal Sulamaya Destek, System.String[]
Aydın'ın tarımsal faaliyetler bazında en etkin ilçelerinin başında gelen Buharkent'te ASKİ çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da hassasiyetle üzerinde durduğu tarımsal faaliyetlerin güçlendirilmesi ve desteklenmesi için ASKİ üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam ediyor. ASKİ ekipleri vatandaşların tarımsal sulama ihtiyaçlarının karşılanması ve bu konuda herhangi bir sorun yaşamaması için ark temizlikleri ve tarımsal sulama hat yapımlarına devam ediyor. Bu çerçevede halkın talebi üzerine Savcıllı Mahallesinde yer alan 1.3 kilometrelik tarımsal sulama arkı detaylı bir temizlikten geçirilerek hizmete sunuldu. Feslek Mahallesinde de aşırı yağışlarda su deşarjının sağlayan ayrıca tarımsal sulama için kullanılan hatta meydana gelen arıza giderildi.

Tarımsal sulama arklarında yapılan çalışmalar başta olmak üzere gerçekleştirilen tüm alt ve üst yapı hizmetlerinden dolayı vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:57 Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Buharkent, Aydın, ASKİ, Güncel
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