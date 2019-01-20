Son Dakika Haberleri: Başkan Çerçioğlu'ndan Umurlu Esnafına Sabah Ziyareti

Başkan Çerçioğlu'ndan Umurlu Esnafına Sabah Ziyareti

32 dakika önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bu sabah Umurlu'yu ziyaret ederek esnaflarla birlikte kahvaltı yaptı.

Başkan Çerçioğlu'ndan Umurlu Esnafına Sabah Ziyareti, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bu sabah Umurlu'yu ziyaret ederek esnaflarla birlikte kahvaltı yaptı.

Esnaflar, kendileriyle sohbet edip hayırlı işler ve bol kazançlar dileyen Başkan Çerçioğlu'nu desteklemeye devam edeceklerini ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi'nin Umurlu'ya ve Aydın geneline yaptığı yatırımlardan ve vatandaşlara verilen hizmetlerden çok memnun olduklarını söyledi.

Pazar kahvaltısını esnafla birlikte yapan Başkan Çerçioğlu "Ben de sizler gibi Aydın sevdalısıyım. Aydın'da yapmak istediğimiz daha çok iş var. Sizlerin verdiği destekle Aydın'a uzun yıllar hizmet vermeye devam edeceğiz. Desteklerinin için teşekkür ederim" diye konuştu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:18 Kaynak: İHA

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