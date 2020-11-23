Başkan Çerçioğlu, "Öğretmenler aydınlık bir geleceğin mimarlarıdır" - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özlem Çerçioğlu, mesajında karanlığa karşı bir meşale olan öğretmenlerin gelecek nesillerin yolunu aydınlattığına vurgu yaptı.

Başkan Çerçioğlu mesajında şunları kaydetti; "Bir toplumun gelişmişlik seviyesini belirleyen en temel faktörlerin başında eğitim seviyesi gelmektedir. Gelişmiş toplumların kültürel, sosyal ve ekonomik hayattaki ilerleyişi çağdaşlık, aydınlanmacı ve sorgulayan bir eğitim anlayışı ile beraber yol almaktadır. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çağını yakalayan ve daima ilerici olan eğitim anlayışına sahip öğretmenlerimiz, karanlığa karşı bir meşale olarak gelecek nesillerin yolunu aydınlatmaktadır. Ulu Önder Atatürk'ün "Öğretmenler, gelecek nesil sizlerin eseri olacaktır" sözü ise öğretmenlik mesleğinin önemini en net şekilde açıklamaktadır. Harf harf başlayan eğitim-öğretim sürecinde; bilimsel, özgürlükçü ve sorgulayan bir neslin yetişmesi, emektar öğretmenlerimizin geniş ufku ve mesleki aşklarından aldıkları güç ile başarılacaktır. Başta başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; aydınlık bir geleceğin mimarı olan tüm öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. - AYDIN