Başkan Çerçioğlu; "Otellerin tedbirlerini esnaflarımız alamaz mı?" - Son Dakika

Başkan Çerçioğlu; "Otellerin tedbirlerini esnaflarımız alamaz mı?"

28.02.2021 12:03
Başkan Çerçioğlu;

ABB Başkanı Özlem Çerçioğlu, otellerin restoranları açıkken küçük esnafın kapalı tutulmasına "Adil olmak lazım. Otellerin tedbirlerini esnafımız alamaz mı?" dedi.

ABB Başkanı Özlem Çerçioğlu, otellerin restoranları açıkken küçük esnafın kapalı tutulmasına "Adil olmak lazım. Otellerin tedbirlerini esnafımız alamaz mı?" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'daki 17 oda başkanı ile görüştü. Uzun süren toplantının ardından otellerin restoranlarının açık olmasına karşın küçük esnafın kapalı olmasını değerlendiren Başkan Çerçioğlu, "Adil olmak lazım ve otellerin restoranları açıksa, aynı kuralları uygulayarak diğerlerini de açalım" dedi.

Aydınlı esnafların otel restoranlarında alınan tedbirlerin 2 katına razı olduklarını ifade eden Başkan Çerçioğlu; "Bugün oteller açık. HES Kodu sorgulanıyor, maske, hijyen, masalar arası mesafe ayarlanıyor. O zaman küçük esnafımızın restoranı, kahvehanesi ve kafesinde aynı uygulama yapılamaz mı? Yazık değil mi? Aydındaki esnaflarımız kibarlıklarından susuyorlar. Esnaf arkadaşlarımız, oda başkanlarımız kibarlıklarını hiç bozmadılar. Biz bu süreçte her zaman fakir fukara, garip gurebanın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz, ama insanlar bir tas çorbayı bulamıyor. O durumda yani şu anda. Tamam otellerin restoranları açıksa, aynı kuralları uygulayarak diğerlerini de açalım veya hepsini kapatalım 14 gün tamamen kurtulalım. Yani adil olmak lazım. Herkese eşit yaklaşmak lazım. Kusura bakmayın, ben burada Aydın Milliyetçiliği yapacağım. Bunu sonuna kadar da savunacağım. Orası açılıyor da burası neden açılmıyor. Neye göre. Otellerde ne uygulanıyorsa, restoranlarda, kahvehanelerde Aydın esnafımız diyor ki, biz otellerin uyguladığı kuralların 2 katına razıyız. HES Koduyla giriş olsun, mesafe ayarlama olsun ama artık bizi açın diyorlar" dedi. - AYDIN

Başkan Çerçioğlu; Otellerin tedbirlerini esnaflarımız alamaz mı?

Özlem Çerçioğlu, Aydın, Otel, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çerçioğlu; 'Otellerin tedbirlerini esnaflarımız alamaz mı?' - Son Dakika


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